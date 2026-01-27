Mueren tres turistas franceses tras hundirse una embarcación frente a las costas de la capital de Omán

Archivo - El paseo marítimo de Mutrá, en la capital de Omán, Mascate (archivo) - Europa Press/Contacto/Dominic Dudley - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres turistas franceses han muerto a causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de la capital de Omán, Mascate, según han confirmado las autoridades del país asiático, sin que por ahora hayan trascendido los motivos del suceso.

La Policía de Omán ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales que la embarcación, en la que iban 25 turistas, incluidos del guía del grupo y el capitán, se hundió a 2,5 millas náuticas (alrededor de 4,6 kilómetros) del puerto Sultán Qabus.

"El incidente causó la muerte de tres turistas y heridas leves a otros dos, quienes fueron atendidos en el lugar por equipos de la Autoridad de Defensa Civil y Ambulancias", ha informado, antes de recalcar que hay una investigación en marcha para esclarecer las circunstancias del accidente.