Un muerto en un atentado contra policías en el suroeste de Colombia

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un policía identificado como Juan David Grande Cantero ha muerto tras un atentado con bomba perpetrado en la tarde del domingo en el departamento colombiano de Cauca, en el suroeste del país, según ha informado este lunes la Policía.

El ataque con bomba se produjo en la tarde del domingo en la vía Panamericana, concretamente entre los municipios de Timbío y Rosas, en el Cauca, contra un grupo de uniformados.

Los agentes, adscritos a la estación de Timbío, realizaban labores de verificación tras recibir alertas sobre la posible presencia de explosivos en la zona cuando se produjo la explosión, acompañada de disparos.

Cinco heridos y el fallecido fueron trasladados a Popayán, capital del departamento. Entre los lesionados hay tres policías y varios civiles que circulaban con sus vehículos por la zona.