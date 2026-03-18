Un muerto en una estación de ski en Suiza tras descolgarse un teleférico

Archivo - Un teleférico en un resort de montaña de Krasnaya Polyana en Rusia. - Europa Press/Contacto/Dmitry Feoktistov - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este miércoles en un accidente de un teleférico en la estación de ski de Engelberg-Titlis, en el centro de Suiza, después de que la cabina en la que se transportaba se descolgara.

La víctima mortal era la única persona que se encontraba en la cabina siniestrada, ha informado la Policía del cantón de Nidwalden, según ha informado el portal de noticias Swiss Info.

En concreto, el compartimento se desenganchó y cayó ladera abajo. Se desconocen todavía las razones del accidente aunque los medios apuntan a fuertes vientos en toda la región.

Un portavoz policial ha evitado desvelar la identidad del fallecido, que, según ha informado, murió a causa de las heridas por el siniestro.