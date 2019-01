La mujer del jefe de Interpol detenido en China pide asilo en Francia

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Grace Meng, esposa del exjefe de Interpol Meng Hongwei, detenido en China por presunta corrupción tras una repentina desaparición de la esfera pública, ha solicitado asilo en Francia porque teme por su seguridad. "Tengo miedo de que me secuestren", ha declarado.

Meng Hongwei desapareció durante un viaje a su país natal y, durante unos días, nadie tuvo noticias de su paradero. Las autoridades chinas terminaron reconociendo que estaba detenido por corrupción, lo que derivó a su vez en su dimisión como presidente de Interpol.

"Necesito que el Gobierno francés me proteja (...), a mí y a mis hijos", ha explicado a la emisora France Info. "Ha ocurrido algo, he recibido llamadas extrañas. Dos chinos, un hombre y una mujer, me han seguido hasta el hotel, los hemos grabado", ha añadido Grace Meng, que al menos hasta ahora residía en Lyon.

Su abogado, Emmanuel Marsigny, ha confirmado a la agencia de noticias Reuters que Grace Meng ha pedido asilo, después de estar durante meses bajo protección policial. Las autoridades galas no se han pronunciado en relación a esta solicitud.