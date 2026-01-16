Museveni se encamina a un séptimo mandato en Uganda con más del 75% de los votos, según resultados preliminares

Un trabajador de la comisión electoral ante una urna durante las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Uganda el 15 de enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se encamina hacia un séptimo mandato tras las elecciones del jueves, en las que se habría hecho con cerca del 76% de los votos, según resultados preliminares de la comisión electoral, tras las denuncias de irregularidades por parte del principal candidato opositor, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine.

Los datos del organismo dan el 76,25% de las papeletas a Museveni, mientras que el candidato de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) se habría hecho con el 19,85% de los apoyos. Muy por detrás figuran el resto de aspirantes, sin posibilidades reales de hacerse con la victoria en las urnas.

El presidente de la comisión electoral, Simon Byabakama, ha especificado que estos resultados corresponden a cerca del 45% del recuento, de cara al anuncio definitivo de los resultados, previsto para este sábado, tal y como ha recogido el diario ugandés 'Daily Monitor'.

Por el momento no ha habido reacciones oficiales por parte de Museveni y Bobi Wine a los resultados provisionales de las presidenciales y parlamentarias, marcadas el jueves por retrasos en gran parte del país por problemas en los kits de verificación de votantes a causa del corte de Internet ordenado por las autoridades en la víspera de la votación.

La situación llevó al candidato de la NUP a denunciar que el país "está en la oscuridad" y asegurar que se habían registrado incidentes de "llenado de urnas". "El Ejército y la Policía del régimen están implicados directamente en reprimir a nuestros agentes en los colegios electorales. Además de los secuestros, las fuerzas del régimen atacan a nuestros líderes en el país", dijo.

De hecho, la NUP aseguró que los militares habían rodeado la vivienda de Bobi Wine en Wakiso después de que acudiera a votar, afirmando que se encontraba "bajo un cerco militar". "No puede interactuar con los agentes. Su vivienda no es un centro de detención legal. Si ha cometido un delito, hay un proceso legal. Puede ser arrestado y llevado ante un tribunal", dijo el tesorero del partido, Banjamin Katana.

INCIDENTES VIOLENTOS

La jornada de votación estuvo marcada por un enfrentamiento registrado a última hora del jueves entre las fuerzas de seguridad y seguidores de la oposición en Butambala, al sur de la capital, Kampala, incidentes que se habrían saldado con al menos ocho muertos, según el diario ugandés 'The Independent'.

Fuentes locales han afirmado que los enfrentamientos estallaron cerca de la vivienda del parlamentario opositor Muhammad Muwanga Kivumbi, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Las informaciones recogidas por el citado diario apuntan a que el incidente estalló después de que un grupo de personas empezara a protestar por supuestas irregularidades durante el recuento e intentara interrumpir el proceso, provocando la intervención de los agentes, si bien no hay confirmación oficial por ahora sobre las causas.

Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), que aspira a mantener su amplia mayoría en el Parlamento, donde en la actualidad ostenta 336 de los 529 escaños, por los 57 de la NUP de Bobi Wine.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".