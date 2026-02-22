La NASA aplaza su primera misión tripulada a la Luna en 50 años por fallos técnicos

El cohete SLS de la NASA, con la cápsula Orion en su parte superior, se ve en el Complejo de Lanzamiento 39B, Florida, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Jennifer Briggs

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) ha pospuesto este sábado la que iba a ser la primera misión tripulada a la Luna desde 1972 tras detectar un problema en el suministro de helio en una etapa del lanzador, lo que ha obligado a retirar el cohete y la cápsula Orion de la plataforma de Florida y ha dejado sin efecto la ventana prevista para marzo.

"Tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II al VAB (Edificio de Ensamblaje de Vehículos) en el Centro Espacial Kennedy. Esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo", ha explicado en redes sociales el administrador de la agencia, Jared Isaacman.

Más tarde, el propio Isaacman ha informado de que el vehículo de Artemis II "se encuentra actualmente en una configuración segura" y ha revelado que se barajan varias hipótesis técnicas entre las posibles causas de la anomalía detectada, si bien no ha confirmado ninguna.

La resolución del fallo ha supuesto el traslado tanto del cohete como de la cápsula Orion desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, de vuelta al hangar para realizar las reparaciones pertinentes.

La misión ya acumula aplazamientos previos. En un primer momento, se programó para comienzos de febrero, si bien fue pospuesta tras detectarse fugas de hidrógeno durante las pruebas. Posteriormente, la NASA llevó a cabo un ensayo general completo de la secuencia de lanzamiento --sin incluir el despegue-- que llevó a Isaacman a calificar este viernes los progresos realizados como significativos.

Así, la agencia ha previsto nuevas oportunidades de lanzamiento a lo largo de este año, entre ellas una a principios de abril, si las condiciones técnicas lo permiten.

Artemis II ha sido diseñada para transportar a cuatro astronautas en una travesía de unos diez días alrededor de la Luna. Su tripulación compuesta por los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, junto al canadiense Jeremy Hansen, cuyo vuelo será el primer desplazamiento de seres humanos a las proximidades del satélite en más de medio siglo.

La última vez que astronautas estadounidenses viajaron a la Luna fue en 1972, lo que hace de esta misión un hito especialmente esperado dentro del programa lunar de la NASA.