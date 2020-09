El negociador británico para el Brexit asegura que no tienen miedo a no lograr un acuerdo comercial con la UE

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El negociador jefe de Reino Unido para el Brexit, David Frost, ha asegurado que el Gobierno británico no tiene "miedo" a renunciar a las negociaciones y no alcanzar un acuerdo comercial con la UE que entre en vigor en 2021.

Frost ha rechazado en una entrevista con el 'Mail on Sunday' que la UE controle la moneda y la política británica. "De eso trata el ser un país independiente. Eso es lo que votó el pueblo británico y eso es lo que pasará al final de este año", ha señalado.

"No creo que tengamos miedo de eso. En absoluto. Queremos recuperar lsa competencias para controlar nuestras fronteras y eso es lo más importante", ha remachado, al tiempo que ha advertido de que el Gobierno está "totalmetne dispuesto" a cerrar las negociaciones sin un acuerdo formal. "No vamos a ser un estado clientelar. No vamos a aceptar limitaciones que nos aten a la forma a la que la UE hace las cosas", ha añadido.

Si no hay acuerdo, terminaría el periodo de transición por el que Reino Unido respeta la gran mayoría de normas de la UE a cambio de acceso al mercado continental.

Este martes comienza la octava ronda de contactos informales entre Frost y el negociador de la UE, Michel Barnier, quien ha reprochado a Londres su aflta de voluntad para hacer concesiones. Permanecen las diferencias en cuestiones como la pesca o el nivel de apoyo que podría dar el Tesoro británico a las empresas.

Este mismo domingo, el ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, ha asegurado en la BBC que "es el mejor momento para la UE si quiere lograr un acuerdo", ya que la pesca y la ayuda estatal "son los dos únicos puntos que nos frenan".