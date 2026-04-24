Netanyahu acusa a Hezbolá de "sabotear" las negociaciones con Líbano

Archivo - En el centro de la imagen, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este viernes al partido-milicia chií libanés Hezbolá de estar "saboteando" las negociaciones iniciadas hace una semana con el Gobierno de Líbano, y que en la víspera ha dado lugar a una extensión de tres semanas del alto el fuego, por lo que ha vuelto a defender su "plena libertad" de atacar el país vecino.

"Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hezbolá está intentando sabotearlo. Nos reservamos plena libertad de acción frente a cualquier amenaza, incluidas las emergentes", ha señalado en un breve comunicado remitido a los medios.

"Atacamos ayer y hemos atacado hoy. Estamos decididos a restablecer la seguridad de los habitantes del norte", ha recalcado el dirigente israelí, en una jornada en la que ya han muerto al menos dos personas en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra dos localidades en el sur de Líbano, en lo que han descrito como una respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del grupo chií.

Netanyahu ha presumido de nuevo que estar cambiando el "panorama" en Oriente Próximo y al hilo ha confirmado que ha mantenido una "excelente" conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Él está ejerciendo una presión muy fuerte sobre Irán, tanto en el ámbito económico como en el militar. Estamos actuando en plena colaboración", ha asegurado.

Líbano e Israel acordaron este jueves extender el frágil alto el fuego por tres semanas más, tras un segundo encuentro auspiciado por Estados Unidos. Pese a ello, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha afirmado poco después que la prórroga, anunciada por el propio Trump, "no es del 100%", aduciendo "represalias" contra Hezbolá.

Las autoridades libanesas elevaron durante la jornada a 2.483 los muertos y 7.707 los heridos en esta última ofensiva israelí lanzada contra el país vecino desde el pasado 2 de marzo, días después del inicio de bombardeos contra Irán.