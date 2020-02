Netanyahu advierte a Hamás con "una gran sorpresa" si no reduce los ataques contra Israel desde Gaza

Publicado 18/02/2020 16:35:52 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de que el Ejército planea "una gran sorpresa" si el grupo no actúa para reducir los ataques desde el enclave contra territorio israelí.

"Hamás y las otras organizaciones terroristas como Yihad Islámica, cuyo comandante (Baha Abú al Ata) eliminamos hace pocas semanas, tienen que entender que o hay tranquilidad total y controlan a las facciones disidentes disparándolas en las rodillas, o no tendremos más opción que lanzar nuestros programas operacionales", ha dicho.

Así, ha destacado en una entrevista concedida a la emisora israelí Army Radio que "no puede compartir" cuáles son estos planes, si bien ha sostenido que "será una gran sorpresa", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Netanyahu ha subrayado además de que cualquier decisión militar sobre Gaza no se verá sujeta a "calendarios políticos", en referencia a las elecciones parlamentarias del 2 de marzo, las terceras en menos de un año.

Las palabras del primer ministro israelí han llegado tras las informaciones publicadas por el diario panárabe 'Al Arabi al Yadid' sobre la llegada a Gaza de una delegación egipcia que recibió informaciones sobre los planes de Israel para matar a dos altos cargos de Hamás.

Según las informaciones recogidas por este medio, con sede en Londres, las autoridades egipcias convencieron a Israel de que suspendiera la operación para matar a Yaya Sinuar, jefe de Hamás en Gaza, y a Maruán Isa, líder del brazo militar del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas en la zona, tanto en Cisjordania como en Gaza, un suceso achacado por la Autoridad Palestina al anuncio del llamado 'acuerdo del siglo', el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto palestino-israelí.

El 'acuerdo del siglo' anunciado el 28 de enero por Trump señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Además, rechaza el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

En respuesta a la presentación del mismo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, describió la propuesta como "la bofetada del siglo" y recalcó que está destinada a acabar "en el basurero de la Historia".

Por su parte, Netanyahu destacó que la propuesta "es el mejor acuerdo" que podrán lograr los palestinos, a los que han pedido que acepten el 'acuerdo del siglo'.