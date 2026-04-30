Netanyahu aplaude el trabajo de la Marina por el abordaje a la flotilla: "La misión se llevó a cabo con éxito"

Palestinos participan en una manifestación de solidaridad en apoyo a la Global Sumud Flotilla en el oeste de la ciudad de Gaza, el 30 de abril de 2026 - Omar Ashtawy / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este jueves el trabajo de la Marina en el marco de la detención de cerca de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a borod de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

"Todo mi reconocimiento a nuestra Marina. Les ordené impedir que una flotilla de partidarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con éxito", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.

El primer ministro ha afirmado así que "ningún barco ni ningún partidario de Hamás" ha logrado entrar en territorio israelí o en sus aguas territoriales. "Fueron desviados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza desde YouTube", ha sentenciado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladar "la más enérgica condena" por la detención de los activistas de la flotilla.

Por su parte, la cartera de Exteriores israelí ha defendido la interceptación de las embarcaciones. En mensajes en redes sociales, no ha dudado en calificar de "flotilla condón" a la iniciativa y "provocadores profesionales" a sus integrantes, tras denunciar que en una inspección inicial se han detectado "materiales que parecen ser drogas y anticonceptivos".

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.