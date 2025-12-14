Netanyahu asegura que está "acercándose la finalización" de la primera fase del acuerdo de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante el Consejo de Ministros celebrado en Dimona - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que está "acercándose la finalización" de la primera fase del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

"Estamos acercándonos a la finalización de la primera fase", ha afirmado Netanyahu durante el Consejo de Ministros semanal y ha mencionado en ese sentido los esfuerzos para lograr la recuperación del cuerpo del rehén fallecido Ran Gvili.

Además, Netanyahu ha defendido el asesinato selectivo este sábado del 'número dos' de las milicias de Hamás, el "architerrorista Raad Saad, uno de los arquitectos de la masacre del 7 de Octubre y también uno de los autores del plan de exterminio Murallas de Jericó", según la nota de prensa difundida por el Gobierno israelí.

El mandatario israelí ha advertido desde Dimona de que no "toleraremos" una "violación sistemática del alto el fuego" y por ello "cualquiera que intente enviar, dirigir u organizar acciones terroristas contra nosotros estará en nuestro punto de mira".

Hamás, ha recordado, debe desarmarse conforme al plan de paz propuesto por Donald Trump. Sin embargo, Saad "estaba rearmando, reorganizando y fundamentalmente preparando que siga el ataque en completa contradicción de los principios que Hamás acceptó con la adopción del plan Trump".

En la misma línea, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, ha advertido de que no permitirán a los "enemigos" de Israel "rehacer" sus capacidades. Zamir ha destacado que Saad era el jefe de producción de armas de Hamás. "Su implicación en los intentos de Hamás de restablecer y reconstruir (sus fuerzas) supone una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", ha señalado.

Saad murió el sábado tras ser alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras cuatro personas, también muertas. Hamás ha denunciado "otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego".