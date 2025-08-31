Netanyahu avisa a la cúpula hutí de que el ataque del jueves "es solo el principio"

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado que el ataque del jueves contra la cúpula de gobierno de la insurgencia hutí de Yemen "es solo el principio" de una serie de ofensivas para terminar de decapitar al movimiento.

Los hutíes confirmaron el sábado la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado el pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná. También murieron "varios de sus colegas ministros" todavía no identificados, de acuerdo con el comunicado publicado por la agencia oficial del movimiento, Saba.

Durante su reunión semanal del Consejo de Ministros, Netanyahu ha asegurado que el ataque también acabó con las vidas de "otros altos mandos militares", de momento sin dar más detalles.

"Este es solo el comienzo del ataque contra altos funcionarios en Saná. Los alcanzaremos a todos", ha prometido, en declaraciones recogidas por los medios israelíes.

Los hutíes, que controlan la capital yemení y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.