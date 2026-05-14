Netanyahu demanda a 'The New York Times' por un artículo sobre violaciones de agentes israelíes

Archivo - Manifestación frente a la sede del diario 'The New York Times'. - Europa Press/Contacto/Apolline Guillerot-Malick

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este jueves iniciar una demanda contra el diario estadounidense 'The New York Times' por difamación, tras el artículo sobre violaciones de soldados israelíes a detenidos palestinos.

La oficina de Netanyahu ha confirmado la iniciativa del primer ministro israelí, junto al ministro de Exteriores Gideon Saar, contra el periódico por el artículo que califica de "una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna".

Ha señalado además que el autor del artículo, Nicholas Kristof, "recibió el respaldo del periódico".

El artículo en cuestión recopila distintos relatos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, apuntando a un "patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores", señalando a agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, y guardias penitenciarios.

Las denuncias sobre las violaciones a presos palestinos han sido una constante en los últimos años, a principios de este año, la Fiscalía Militar de Israel decidió retirar los cargos presentados contra cinco reservistas acusados de estas prácticas en una base militar de Sde Teiman, en un caso que se remonta a 2024.

El caso salió a la luz después de que la exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi filtrara un vídeo en el que se ve cómo varios soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado y desnudo, lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.