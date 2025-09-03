Netanyahu describe al primer ministro belga como "un líder débil" dispuesto a "sacrificar" a Israel

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su homólogo belga, Bart de Wever, es un "líder débil" dispuesto a "sacrificar" a Israel para "apaciguar al terrorismo islámico", un día después de que el Gobierno de Bélgica anunciase planes para reconocer al Estado Palestino.

"Quiere alimentar al cocodrilo terrorista antes de que devore Bélgica. Israel no lo aceptará y seguirá defendiéndose", ha señalado Netanyahu en su primera reacción al gesto anunciado desde Bruselas, que podría hacerse efectivo coincidiendo con la próxima reunión de líderes en la Asamblea General de la ONU.

Bélgica se sumaría así a otros países como Francia, Reino Unido y Australia que prevén dar este mismo paso, aunque el ministro de Exteriores, Maxime Prevot, ha matizado que la "formalización administrativa" del reconocimiento de Palestina llegará "cuando se haya liberado al último rehén y Hamás ya no asuma ninguna gestión" en la Franja de Gaza, algo que ha justificado por el "trauma" causado a los israelíes por los ataques del 7 de octubre de 2023 que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

El Gobierno belga también ha acompañado su anuncio con sanciones contra colonos israelíes vinculados a actos violentos y "dos ministros israelíes extremistas", en una alusión velada a los titulares de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.