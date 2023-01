Netanyahu dice que Israel se opondrá "abiertamente" a la reactivación del acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que cambiará la estrategia de las autoridades sobre el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Irán y ha reiterado que se opondrá "abiertamente" a la reactivación del mismo, a pesar de los esfuerzos internacionales para lograr cerrar el diferendo y restaurar el histórico pacto, dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse unilateralmente en 2018.

Netanyahu ha reconocido que existe la "posibilidad" de que los firmantes logren un acuerdo y ha incidido en que el nuevo Gobierno, que asumió el poder la semana pasada, "es diferente y actuará de forma diferente". "Trabajaremos abiertamente, desde una posición de fuerza, en la escena internacional contra un retorno al acuerdo nuclear".

Así, ha hecho hincapié en que Israel llevará a cabo estos esfuerzos "no sólo en conversaciones con líderes a puerta cerrada, sino de forma firme y abierta en la esfera de la opinión internacional, que ahora es consciente de los verdaderos peligros que supone Irán, un régimen que mata a ciudadanos inocentes dentro y fuera de Irán", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, afirmó el lunes que Teherán está "totalmente preparado" para lograr la reactivación del acuerdo y resaltó en que "la pelota está en el tejado de Occidente". Así, dijo que para lograrlo son necesarias "decisiones políticas" por parte de los países occidentales, a los que pidió "una postura constructiva y realista".

El propio Kanani acusó a Netanyahu de "repetir sus acusaciones falsas" en torno al programa nuclear después de jurar el cargo e incidió en que "el primer ministro del régimen sionista intenta crear una identidad para él y para el ilegítimo régimen de Israel".