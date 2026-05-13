Netanyahu dice que realizó una "visita secreta" a Emiratos en "plena" ofensiva contra Irán

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente del país, Mohammed bin Zayeb, en "plena" ofensiva contra Irán, lanzada el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos.

"En plena operación 'Rugido del León', el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó en secreto Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed (al Nahyan)", ha indicado su oficina en un breve comunicado.

La visita, de la que no se ha precisado fecha, "ha supuesto un avance histórico en las relaciones" entre los dos países, agrega la nota, sin que por el momento las autoridades emiratíes se hayan pronunciado al respecto de este anuncio.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha confirmado esta semana que las autoridades israelíes han ayudado militarmente a Abu Dabi con el suministro de baterías antiaéreas de la 'Cúpula de Hierro' para hacer frente a la amenaza de Irán.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.