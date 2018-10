Netanyahu pretende adelantar las primarias del Likud al 31 de enero

Actualizado 06/12/2011 10:20:16 CET

JERUSALÉN, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado oficialmente que pretende adelantar las primarias de su partido, el Likud, al 31 de enero, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

"Además de ahorrar a nuestro partido millones de shekels, es importante que evitemos entrar en luchas internas para que podamos ser libres de enfrentarnos a los grandes desafíos que tenemos por delante", ha dicho Netanyahu durante una reunión del Likud.

En los últimos días, el 'premier' hebreo ha llevado a cabo una serie de consultas con sus asesores y ha informado a los ministros del Gabinete que pretende adelantar dicha fecha. Fuentes cercanas al viceprimer ministro, Silvan Shalom, han dicho que el mismo se opondrá a la decisión.

Estas fuentes han asegurado que Shalom intentará frenar la decisión de Netanyahu por todos los medios legales posibles. Por último, han agregado que las primarias tienen como objetivo seleccionar al candidato adecuado cuando están cerca las elecciones parlamentarias, y no en el momento actual.

Según la constitución del Likud, las elecciones internas han de tener lugar seis meses antes de los comicios parlamentarios. Sin embargo, Natanyahu quiere sacar ventaja de su posición en el partido y ganar la reelección como líder en estos momentos. Asimismo, el Likud quiere estar preparado para una posible situación en la que alguno de los aliados quiera abandonar la coalición.

En respuesta a las críticas que se han elevado desde el domingo por estas intenciones, que han sido calificadas de ilegales, el primer ministro ha respondido que el Likud "es democrático, abierto y transparente, cualquiera puede presentarse a las primarias".

"El Likud es un partido políticamente unido. He hablado con todos los parlamentarios y me agrada decir que he recibido el apoyo de muchos de ellos. El Likud es un partido organizado y estable que actúa de manera responsable, y el pueblo israelí valora eso", ha agregado.

Además de la posible candidatura de Shalom, todo apunta a que Moshe Feiglin será de nuevo candidato.