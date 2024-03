MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido este jueves en la necesidad de seguir con la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza hasta la "victoria total", lo que pasa a su juicio por perseguir a los milicianos de Hamás "en todos los rincones" de este enclave, "incluido Rafá".

En la ciudad de Rafá, situada en el sur de la Franja, se agolpan más de un millón de personas, en su mayoría desplazados por la ofensiva iniciada hace ya cinco meses como represalia por los atentados perpetrados por Hamás. La ONU ha advertido de que una ofensiva a gran escala en esta zona tendría consecuencias devastadoras.

Netanyahu, que ha hablado ante una escuela de cadetes en el sur de Israel, ha alegado que el país libra "una guerra existencial" y que "tiene que ganarla", por lo que no descarta entrar en el que ha descrito como "el último bastión de Hamás", independientemente de las críticas internacionales. "Los que nos dicen que no actuemos en Hamás nos están diciendo que perdamos la guerra y eso no va a pasar", ha esgrimido.

En este sentido, ha asegurado que los gobiernos internacionales deberían entender que "derrotar" a los "asesinos" del 7 de octubre implica "prevenir el próximo 11-S", informa el diario 'Times of Israel'.