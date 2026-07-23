Netanyahu señala el "avance histórico" que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece un discurso. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este jueves el "avance histórico" para la paz en Oriente Próximo que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya condicionado el acuerdo de cooperación nuclear con Riad a que se sume a la iniciativa diplomática para normalizar las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con Israel.

En un mensaje de su oficina, el primer ministro israelí sostiene que la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham "supondría un avance histórico para la paz en Oriente Próximo" y atribuye este escenario a la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.

"La acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen genocida de Teherán y la derrota por parte de Israel del eje terrorista iraní han abierto la posibilidad de ampliar el círculo de la paz", ha valorado Netanyahu quien cierra el mensaje con el eslogan "paz a través de la fuerza".

Este jueves, tras conocerse el acuerdo entre Washington y Riad para el desarrollo del programa nuclear civil saudí, Trump ha recalcado que el pacto depende de que se integre en los Acuerdos de Abraham, unos pactos mediados por Washington para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

"Estará totalmente sujeto a que Arabia Saudí se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", ha indicado el dirigente norteamericano.

El Departamento de Energía estadounidense explicó que el acuerdo "sienta las bases legales para una asociación multimillonaria que durará décadas y que promoverá varios objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear".