Nigeria y la OMS anuncian la evacuación a Suiza de la única paciente con ébola en el país, libre del virus

Archivo - Bandera de Nigeria en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nigeria y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han anunciado este lunes la evacuación médica a Suiza de la única paciente de ébola confirmada en el país, con lo que ya no hay contagios por el virus en el país africano, uno de los afectados por el brote declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC).

"Confirmo que, con mi aprobación, el caso importado de ébola ha salido a primera hora del día desde Abuya con destino a Suiza", ha dicho el ministro de Sanidad nigeriano, Muhammad Ali Pate, quien ha afirmado en un mensaje en redes sociales que el traslado ha tenido lugar tras una "gran mejora" de la paciente, que se encuentra "estable" y "consciente".

"Esto no significa que no pueda contagiar, por lo que hay protocolos en marcha. La paciente ha sido evacuada junto a su esposo, que sigue asintomático", ha agregado Pate, quien ha dado las gracias a todos los encargados de dar tratamiento a la mujer y de su evacuación a Suiza.

Asimismo, ha resaltado que "todas las medidas de salud pública siguen activas para garantizar una contención exitosa del virus importado". "Pido a los nigerianos que permanezcan vigilantes y que se basen en información de fuentes creíbles", ha recalcado el titular de la cartera de Sanidad.

Por su parte, el director de la OMS para África, Mohamed Janabi, ha confirmado la evacuación de estas dos personas y ha recordado que ambas son ciudadanos suizos y que la paciente se encuentra "clínicamente estable". "El equipo médico nigeriano la atendió con éxito durante la fase aguda de la enfermedad y logró estabilizar su estado", ha ensalzado.

"En nombre de la OMS y de todos los socios, felicito calurosamente al Gobierno de Nigeria, al personal sanitario, a los médicos, a los equipos de respuesta ante emergencias y a todos los que han participado en la respuesta. Se trata de un logro extraordinario y una prueba de lo que África puede conseguir cuando trabajamos unidos", ha señalado.

En este sentido, Janabi ha hecho hincapié en que "tras la evacuación de la paciente y su esposo, Nigeria no registra actualmente ningún caso de ébola", si bien ha esgrimido que "mantener la vigilancia sigue siendo fundamental". "Nigeria continuará realizando un seguimiento estrecho de 52 contactos, mientras que Suiza asumirá la responsabilidad de la atención continuada de la paciente y del seguimiento del contacto número 53: su esposo", ha especificado.

Nigeria se convirtió recientemente en el cuarto Estado --tras RDC, Kenia y Uganda, que anunció el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos-- en confirmar casos de ébola en relación con el actual brote en territorio congoleño, que deja ya cerca de 10.000 casos y más de 4.800 muertos, siendo desde hace meses el más mortífero en la historia del país africano.