Nigeria reclama financiación para cumplir los ODS y alerta de la amenaza del terrorismo para el desarrollo de África

El vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima, en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York - NACIONES UNIDAS

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima, ha reclamado ante la Asamblea General de Naciones Unidas una reforma de la arquitectura financiera internacional para facilitar a los países africanos el acceso a recursos que les permitan avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al tiempo que ha alertado de los riesgos que entrañan amenazas externas como el terrorismo o la delincuencia organizada, para las que ha pedido una respuesta coordinada.

Durante su intervención, Shettima ha defendido que África necesita una mayor representación en el Consejo de Seguridad de la ONU, reiterando la petición de que el continente disponga de al menos dos puestos permanentes y cinco no permanentes. A su juicio, la capacidad de intervenir en las decisiones que afectan al conjunto de la comunidad internacional debe ir acompañada de una representación adecuada. "La autoridad para hablar en nombre de la humanidad conlleva la obligación de representarla", ha señalado.

El vicepresidente nigeriano ha situado la falta de recursos entre los principales obstáculos para avanzar en materia de desarrollo sostenible y ha reclamado un mayor acceso a financiación en condiciones favorables, además de cambios en los mecanismos internacionales relacionados con la deuda y una reforma del sistema financiero mundial.

En esta línea, ha rechazado "la falsa dicotomía entre desarrollo y acción climática" y ha subrayado el compromiso de Nigeria con el Acuerdo de París y con el objetivo nacional de alcanzar las cero emisiones netas en 2060.

A este fin, ha defendido una financiación climática que se sustente en criterios de equidad y responsabilidad compartida, que no sea presentada como una cuestión de "caridad", y ha reivindicado que los países en desarrollo necesitan mecanismos suficientemente dotados que les permitan adoptar medidas contra el cambio climático sin tener que sacrificar sus propios objetivos de desarrollo.

LA SEGURIDAD COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO

Shettima también ha vinculado directamente la consecución de los ODS con la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este contexto, ha puesto como ejemplo la experiencia de Nigeria frente a Boko Haram, Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) y otros grupos armados.

El vicepresidente ha sostenido que las operaciones militares, por sí solas, no permiten consolidar una paz duradera y deben complementarse con educación, oportunidades económicas, instituciones responsables y protección de los derechos y la dignidad de las comunidades.

"El desarrollo no puede echar raíces donde la violencia destruye repetidamente los medios de subsistencia", ha advertido, para añadir que "la paz no puede perdurar donde la injusticia y la exclusión engrosan las filas de quienes la amenazan".

El mandatario ha extendido esta reflexión a conjunto de las amenazas transnacionales, argumentando que "ninguna nación, por muy formidables que sean sus defensas, puede protegerse por completo contra los peligros que se originan más allá de sus fronteras".

A su juicio, el terrorismo, el crimen organizado, los ataques cibernéticos y las redes internacionales de financiación ilícitas aprovechan las deficiencias existentes ente las respuestas nacionales y se benefician de las divisiones que imposibilitan una actuación conjunta. Por ello, ha insistido en la idea de una cooperación internacional acorde con la dimensión de estos desafíos, con un refuerzo del intercambio de inteligencia y de las capacidades institucionales.