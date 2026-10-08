El NRF niega un supuesto plan para atacar a UNAMA en Kabul y asegura la "manipulación" del régimen talibán

Archivo - Miembro de los talibán en Afganistán. - Adrien Vautier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Resistencia Nacional de Afganistán (FRN), que encabeza un movimiento de resistencia contra los talibán en la región de Panjshir, ha negado este miércoles un presunto plan para atacar la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), después de que el régimen fundamentalista difundiese un video por redes sociales con confesiones forzadas sobre el presunto complot.

A través de un comunicado oficial distribuido por redes sociales, el FRN ha asegurado que la "manipulación de las huellas diplomáticas a través de confesiones forzadas establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales", afirmando que así se "socava la supervisión independiente y restringe las operaciones humanitarias mediante el miedo".

De esta manera, el movimiento ha solicitado formalmente a la UNAMA y las autoridades internacionales de seguridad que "realicen una investigación independiente de las circunstancias y la coacción detrás de este video".

El FRN ha querido reafirmar su doctrina fundacional, "nuestras operaciones siguen enfocadas exclusivamente en contrarrestar la opresión del régimen talibán y restaurar el estado de derecho", asegurando que están "fuera de los límites, las entidades civiles, diplomáticas, internacionales y no combatientes".

Además, ha instado a las misiones extranjeras a "tratar las narrativas producidas por el régimen con extrema precaución y evaluar de manera independiente los protocolos de seguridad frente a posibles riesgos orquestados por los talibán".

Liderado por Ahmad Masud, el FRN llamó a las armas en septiembre de 2021 para combatir contra los talibán un mes después de que el movimiento fundamentalista proclamara su reconquista del país tras tomar la capital, Kabul.

Desde que las fuerzas internacionales abandonara Afganistán a finales de agosto de 2021, el país está bajo dominio absoluto de los talibán. Ningún país del mundo reconoce al movimiento como gobierno legítimo, pero este mantiene contactos diplomáticos habituales con los países de la región, así como con agencias y organismos internacionales.