Una nueva oleada de ataques con drones ucranianos deja tres muertos en la región de Rostov (Rusia)

Archivo - Especialistas recogen restos para someterlos a un análisis forense y documentan las pruebas de crimen de guerra en el lugar donde impactó un misil ruso cerca del Centro Estatal de Normalización, Metrología y Certificación, en Zaporiyia (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otra ha sido herida este domingo tras un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la región de Rostov, en el sureste de Rusia, según han informado las autoridades locales.

"Esta noche, como consecuencia de un ataque aéreo contra la región de Rostov, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital. En total, durante la respuesta al ataque masivo del enemigo, se han derribado más de 150 drones y misiles en tres ciudades y nueve distritos", ha comunicado el gobernador de la región, Yuri Slyusar, a través de sus canales oficiales.

El gobernador ha aclarado que varios edificios en la localidad de Kamensk han sufrido daños significativos, entre las que se han encontrado ventanales rotos en bloques de apartamentos y en la estación de tren, por lo que podría haber más heridos.

Asimismo, los incendios declarados en las localidades de Staraya y Volchenski ya han sido extinguidos, mientras que los equipos de emergencia mantienen bajo control, aunque aún activo, otro fuego en la zona forestal de Kamenski.

En total, se han registrado daños en los distritos urbanos de Kamensk-Shakhtinski, Gukovo, Donetsk, Kamenskoye, Konstantinovski, Millerovski, Matveyevo-Kurganski, Chertkovski, Sholokhovski, Tsimlyanski, Tarasovski y Verkhnedonski.

Según han informado las autoridades rusas, durante la madrugada de este domingo, unos 600 drones ucranianos han estado sobrevolando la región de Moscú, capital rusa.

"Entre la tarde de ayer y las 6:30 de esta mañana, 600 drones sobrevolaban la región de Moscú, de los cuales 201 fueron destruidos en la región", ha esclarecido el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin.

Antes, el alcalde de Moscú informó que 132 drones habían sido derribados cuando se aproximaban a la capital. Tres personas resultaron heridas en el ataque cerca de la carretera de entrada a la capital.

La guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una ofensiva militar a gran escala que el presidente ruso, Vladimir Putin, justificó como una operación destinada a proteger a la población del Donbas de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y a hacer frente a los riesgos para la seguridad rusa derivados del avance de la OTAN hacia el este.

Desde entonces, los ataques con drones contra objetivos militares, infraestructuras y otras instalaciones situadas en zonas bajo control ruso se han convertido en una práctica recurrente dentro del conflicto.