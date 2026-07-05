Una nueva operación militar somalí deja al menos 15 milicianos de Al Shabaab muertos y otros 20 heridos

Archivo - Un avión de combate de EEUU participa en las operaciones contra la organización yihadista Al Shabaab en Somalia - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 milicianos de la organización yihadista somalí Al Shabaab han muerto y otros 20 han resultado heridos como consecuencia de una nueva operación del Ejército de Somalia en la región de Bajo Shabelle, en el sur del país, dentro de la larga ofensiva militar contra el aliado de Al Qaeda en el país, y uno de los grupos terroristas más sanguinarios del continente africano.

La operación ha ocurrido en la zona de Farsoley y ha sido efectuada por comandos especializados del Ejército, con respaldo internacional, que consiguieron destruir además centros y emplazamientos utilizados por Al Shabaab para organizar y planificar ataques.

"Las operaciones contra Al Shabaab continuarán como parte de los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en todo el país", señala el comunicado.

Cabe recordar que presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha asegurado esta semana que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab de una vez por todas antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

Mohamud afirmó el viernes en un discurso con motivo del 66º aniversario de la independencia de Somalia que el Gobierno "tiene un plan claro para acabar con Al Shabaab", según ha informado la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.