La nueva primera ministra de Finlandia dice que "no se considera un modelo a seguir"

Actualizado 13/12/2019 22:32:21 CET

BRUSELAS, 13 Dic. (Reuters/EP) -

La nueva primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha afirmado este viernes que "no se considera un modelo a seguir", tras convertirse en la jefa de Gobierno más joven del mundo, con 34 años.

Su nombramiento ha sido recogido por los medios internacionales, algunos de los cuales consideran a Marin como un "modelo a seguir" para otras personas que viven en sociedades cuya política ha estado dominada desde hace año por hombres de edad más avanzada.

"No me considero un modelo a seguir. Podría serlo para algunas personas, pero todos somos sólo humanos. Los asuntos importan, no la gente que está detrás de los asuntos en los que estamos trabajando. Creo que todos importamos", ha sostenido.

Así, Marin ha destacado en una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters que "somos más fuertes juntos". "Ninguno de nosotros podemos encontrar las soluciones solos, así que creo que si tenemos una plataforma, tenemos que usarla", ha dicho, antes de recalcar que trabajará de cerca con sus aliados europeos.

Marin, quien se convirtió en primera ministra de Finlandia el martes, acudió el jueves a la Cumbre de la Unión Europea (UE) con los líderes de 27 países.

La primera ministra finlandesa, que empezó su carrera política con 25 años, ha resaltado que una de sus motivaciones fue el cambio climático y el sentimiento de que "la generación anterior no le estaba prestando demasiada importancia" a este asunto.