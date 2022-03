El nuevo partido del líder opositor de Zimbabue, Nelson Chamisa, gana las legislativas parciales

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC) del líder opositor zimbabuense Nelson Chamisa se ha alzado con gran parte de los escaños en juego durante las legislativas parciales celebradas el sábado en el país africano.

La CCC ha obtenido 22 de los 28 escaños que se disputaban este fin de semana, si bien el actual partido de Gobierno, el histórico Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF), que lidera el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, ha arrebatado a la oposición dos escaños lejos de su alcance hasta ahora, como son Epworth y Mutasa Sur.

"Esta elección parcial ha demostrado que, en última instancia, toda autoridad proviene de los CIUDADANOS, que están por encima de los políticos y de sus estúpidas políticas", ha hecho saber Chamisa en su cuenta de Twitter mientras el ZANU-PF ha guardado silencio a la espera de los resultados para hacer su evaluación de la jornada electoral.

Los resultados deben ser tenidos en cuenta en el contexto de una baja participación (del 30 por ciento en la capital, Harare, según las primeras estimaciones) y su limitado alcance, porque en juego solo estaba una décima parte de los escaños.

No obstante, podrían ser el último clavo en el ataúd del que fuera en su día uno de los grandes partidos de oposición del país, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), el mismo que abandonó Chamisa tras meses de tensiones internas por su liderazgo. La formación no se ha hecho con escaño alguno, según los datos de la Comisión Nacional Electoral recogidos por el 'New Zimbabwe'.

Chamisa regresa así a la escena política de primer orden de cara a las elecciones de 2023, tras años de obstáculos en el seno del MDC, herido de muerte desde febrero de 2018 con el fallecimiento de su fundador e histórico líder opositor Morgan Tsvangirai.

Tras el fallecimiento de Tsvangirai, el partido eligió como su líder a Chamisa, hasta entonces uno de los vicepresidentes de la formación, si bien la decisión fue rechazada por Thokozani Khupe y varios altos cargos del MDC. Khupe aseguró posteriormente ser la líder legítima del partido.

Finalmente, el Tribunal Supremo de Zimbabue falló en marzo de 2020 que Chamisa no era legalmente el líder del MDC, partido por el que se presentó como candidato a las presidenciales de 2018, en las que quedó en segundo lugar.

Chamisa afirmó que los resultados le daban la victoria y desde entonces se ha negado a reconocer la legitimidad del presidente Mnangagwa, quien accedió al cargo tras el golpe de Estado incruento que derrocó a Robert Mugabe en 2017.