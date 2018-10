El nuevo primer ministro rumano consigue el respaldo del Parlamento a su Ejecutivo

Actualizado 29/06/2017 18:48:04 CET

Mihai Tudose fue ministro de Economía en el anterior gobierno y ha sido acusado de haber plagiado su tesis doctoral

El nuevo primer ministro de Rumanía, Mihai Tudose, ha logrado este jueves el respaldo del Parlamento a su Ejecutivo, con un total de 275 votos a favor y 102 en contra, según ha informado la agencia de noticias local Agerpres.

La votación, que ha registrado dos votos nulos, ha sido secreta. En su discurso ante el pleno de las dos cámaras que componen el Parlamento, Tudose ha dicho que el anterior Gobierno, liderado por Sorin Grindeanu y en el que él fue el titular de Economía, había quedado "frenado" y que ahora a él le corresponde pisar "el acelerador" al frente del Ejecutivo.

"El Gobierno de Grindeanu, del que muchos de los que estamos aquí hemos sido parte, ha liderado algunos temas en la buena dirección pero para lo que el Gobierno de PSD y ALDE (el Partido Socialdemócrata y la Alianza de Liberales y Demócratas) ha propuesto eso no era suficiente. No quiero criticar lo que sucedió pero entiendo que hubo un freno y me han dicho que convierta ese freno en un acelerador. Eso es lo que voy a hacer", ha afirmado el nuevo 'premier', que llegó a ser reprobado como titular de Economía con el voto de sus compañeros del PSD en el Parlamento.

En su discurso antes de la votación de la moción de confianza a su gabinete, Tudose ha hecho hincapié en que Rumanía necesitar un gobierno que trabaje sin descanso, que se mantenga en estado de alerta, de preocupación y de esfuerzo permanente.

"En el momento de la investidura del anterior Gobierno en enero, el primer ministro Grindeanu habló de un gobierno normal. Entiendo que el primer tema de ese Gobierno era precisamente esa normalidad, una normalidad relajada. Creo que Rumanía necesita hoy más bien lo contrario, un gobierno sin descanso, un gobierno en estado de alerta, concentración, preocupación y de esfuerzo permanente. Si queremos que las promesas hechas en campaña se hagan realidad, debemos olvidarnos de la normalidad", ha explicado.

"Quien quiera normalidad, debería buscarse un trabajo de nueve a cinco. En este Gobierno, queridos compañeros ministros, trabajaremos sin descanso, trabajaremos para recuperar lo que se ha perdido y lo que lleva retraso", ha afirmado Tudose.

El nuevo primer ministro ha señalado que habrá temas que se añadirán al programa de gobierno "debido a los retrasos y los fallos" de los seis meses anteriores. "La finalidad será la misma que lo que hemos prometido en campaña se logre", ha remachado.

Tudose ha destacado que el nuevo Ejecutivo ha "reforzado sus fortalezas" e incluye a "personas de los más alto del partido, personas experimentadas y con peso".

El miércoles, antes de someterse a la sesión de investidura, Tudose compareció acompañado por el líder de su partido, Liviu Dragnea, que no puede ser jefe de Gobierno porque en su día fue condenado por la justicia.

Tudose aseguró que si Dragnea finalmente tiene la posibilidad de convertirse en primer ministro, él abandonará el cargo porque lo habitual es que el líder del partido que gana las elecciones sea luego el jefe del Gobierno.

Tudose fue ministro de Economía de 2014 hasta noviembre de 2015 y luego volvió a asumir la misma cartera en febrero de 2017 con Grindeanu como primer ministro, hasta que fue reprobado con el voto de su propio partido por no haber cumplido el programa económico del Ejecutivo.

El PSD impulsó la semana pasada una moción de censura para hacer caer al Gobierno de Grindeanu y presentó un informe en el que la gestión del propio Tudose era muy criticada por no haber cumplido la mayoría de las medidas económicas del programa con el que los socialistas ganaron las elecciones de diciembre de 2016.

Tudose ha sido acusado de haber plagiado su tesis doctoral, lo que le llevó en 2016 a renunciar a su título de doctor. Él, sin embargo, sostiene que no plagió su tesis y que no la hizo para conseguir un puesto sino por aumentar sus conocimientos académicos.