El número de desplazados por la guerra en Yemen supera los 340.000, según la OIM

Personal de IOM en Yibuti, destino para cada vez más migrantes procedentes de Yemen debido al aumento de hostilidades entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudí - International Organization for Migration / Xinhua

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha alertado este miércoles de que la cifra de desplazados en Yemen a causa de la guerra ha superado la barrera de las 340.000 personas, 40.000 más que hace menos de dos semanas, y en medio del aumento de los obstáculos para entregar ayuda humanitaria.

Las gobernaciones más afectadas son, con diferencia, Taiz, con cerca de 225.000 de sus residentes desplazados --lo que representa el 66% de su población--, Lahj, con poco más de 72.000; y Hodeida, con 40.782 personas procedentes de esta provincia que se han visto forzados a abandonar sus hogares.

El organismo de la ONU advierte de que se trata de comunidades que llevan "años de conflicto", lo cual supone una "presión adicional" sobre quienes ya luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

"Imagina tener que dejarlo todo atrás, sin saber dónde dormirá tu familia esa noche ni cómo conseguirás comida y agua potable para tus hijos. Esta es la realidad de cientos de miles de personas en Yemen", ha declarado el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev, antes de denunciar que las "hostilidades en curso" entre los rebeldes hutíes y las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente --y respaldadas militarmente por Arabia Saudí-- están limitando las rutas de transporte, con lo que ello supone para quienes necesitan asistencia vital.

El representante de la OIM ha advertido así de que "cada día que se retrasa la ayuda pone en peligro a más familias", por lo que ha reclamado apoyo urgente "antes de que una situación ya de por sí desesperada empeore aún más". "La gente necesita seguridad, acceso a los servicios esenciales y los medios para reconstruir sus vidas. Sin un mayor apoyo, la brecha entre lo que las familias necesitan y lo que podemos ofrecerles no hará más que aumentar", ha avisado.

La OIM ya avanzó a principios de noviembre de que necesita 45 millones de dólares en los seis próximos meses para poder continuar con su actividad en el país, por ejemplo, proporcionando asistencia de emergencia, refugio, bienes básicos, agua potable, saneamiento y suministros de higiene.

Desde el 1 de agosto, en coordinación con autoridades locales y ONG, la OIM ha llegado a más de 21.000 familias, protegido a más 8.200 personas vulnerables y realizado más 70.500 consultas de atención médica.