El número de desplazados en Yemen supera ya la barrera de los 300.000

Archivo - Desplazados en Yemen (archivo) - Murad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha alertado este miércoles de que la cifra de desplazados en Yemen a causa de la guerra ha superado la barrera de las 300.000 personas, 100.000 más que hace menos de un mes.

El organismo de la ONU atribuye estos nuevos desplazamientos a la "escalada en los combates" entre las fuerzas del gobierno reconocido por la comunidad internacional y los hutíes que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná.

"Las familias tienen problemas para encontrar refugio y cubrir las necesidades básicas mientras se disparan las necesidades humantarias", ha alertado la OIM en un comunicado.

"Tras años de conflicto, las familias de Yemen se ven obligadas a huir una vez más, a menudo con poco más que la ropa que llevan a cuestas", ha explicado el jefe de la misión de la IOM en Yemen, Abdusattor Esoev. "Necesitan urgentemente refugio, alimento, agua limpia y atención sanitaria. Si no hay más fondos miles de familias se quedarán sin la ayuda que tan urgentemente necesitan", ha advertido.

El conflicto bélico ha provocado además una subida extrema de los precios de los bienes de primera necesidad, como en Taiz, donde se han hasta quintuplicado los precios de productos esenciales.

Solo durante el mes de octubre más de 43.000 personas han hudo del distrito de Al Madaribá Wa al Aará, en Lahj, la cifra más alta registrada en un solo distrito. Muchas de estas familias desplazadas viajan hacia el sur, a Adén, donde hay ya más de 56.000 desplazados.

La OIM tiene cinco equipos médicos móviles que operan en cuatro provincias: Marib, Lahj, Adén y dos en Taiz y que solo en la última semana han realizado casi un millar de consultas.

El organismo reconoce las "generosas contribuciones", pero necesita más financiación, concretamente 45 millones de dólares en los seis próximos meses.

Además emplaza a las partes en conflicto a proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, así como a garantizar un acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, en especial en zonas de difícil acceso como Taiz.