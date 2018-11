El 'número dos' de May advierte al Parlamento de que no hay "un plan B" para el acuerdo del Brexit

Actualizado 27/11/2018 10:29:20 CET

LONDRES, 27 Nov. (Reuters/EP) -

El ministro de Gabinete de Reino Unido y 'número dos' de Theresa May, David Lidington, ha advertido este martes de que sería "difícil" que el Parlamento británico aprobara el acuerdo sobre el Brexit si la votación se celebrara este martes, en lugar del 11 de diciembre.

"Si la votación fuera hoy, sería una votación difícil de ganar pero creo que tenemos tiene desde ahora para defenderlo", ha afirmado Lidington", ha asegurado Lidington, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Sky News.

En otra entrevista con la radio de la BBC, Lidington ha avisado a los parlamentarios británicos de que no hay alternativa al plan de May. "No hay plan B porque la Unión Europea está diciendo que el acuerdo que está sobre la mesa es aquel con el que nos hemos comprometido", ha afirmado.

Preguntado sobre la posibilidad de que Reino Unido pueda retrasar la fecha de aplicación del Brexit para negociar un acuerdo mejor con la Unión Europea, Lidington ha dejado claro que no cree que sea posible. "No es la política gubernamental y no veo realmente que eso nos lleve a ninguna parte porque la Unión Europea ha dejado muy clara su postura", ha subrayado.

Tras conseguir el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea en la cumbre celebrada el fin de semana en Bruselas, May tiene previsto presentar ante el Parlamento su plan para el Brexit para someterlo a votación el 11 de diciembre. En caso de ser rechazado, el Gobierno podría verse abocado a un escenario de Brexit sin acuerdo, toda vez que la fecha prevista para el inicio del proceso es marzo de 2019.