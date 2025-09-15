El número de muertos en Gaza podría ser 10 veces superior a las estimaciones, según la relatora de la ONU para Palestina

Archivo - La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

Apunta a al menos 680.000 palestinos fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha advertido este lunes que la cifra de muertos por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza podría ser diez veces superior a la real, con al menos 680.000 fallecidos frente a los casi 65.000 documentados por las autoridades gazatíes, un 75 por ciento de ellos mujeres y niños.

"Esta es la cifra que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza, y será difícil probar o refutarla, especialmente si se sigue prohibiendo la entrada al territorio palestino ocupado, y en particular a la Franja de Gaza", ha explicado durante una rueda de prensa desde Ginebra.

Según Albanese, en caso de confirmarse este balance, 380.000 de ellos serían menores de cinco años, mientras que un total de 1.581 serían trabajadores sanitarios. Asimismo, otros 252 serían periodistas y 346 sería personal de Naciones Unidas.

"El ataque en curso para ocupar el último vestigio de Gaza, la ciudad de Gaza, no sólo devastará la vida de los palestinos sino que pondrá en peligro también a los rehenes israelíes restantes, poniendo sus vidas en gran peligro", ha advertido.

Por otro lado, ha cifrado en 10.000 los palestinos detenidos, en su mayoría "de forma arbitraria", por las autoridades israelíes, a quienes ha acusado de "matar de hambre, torturar e incluso violar a reclusos". "75 es el número de detenidos que, según se informa, han muerto bajo custodia israelí sólo en los últimos 710 días", ha dicho.

Albanese ha asegurado que el 85 por ciento del enclave palestino se encuentra en ruinas y que el pronóstico en Cisjordania tampoco es bueno. "Más de 1.000 palestinos, incluidos 212 niños, han muerto en los últimos 710 días. 1.600 es el número de ataques registrados, con un aumento del 22 por ciento en comparación con los años anteriores en zonas habitadas por palestinos", ha precisado.

De igual forma, ha asegurado que 40.000 palestinos se han visto desplazados de forma forzosa. "Las anexiones continúan sin cesar, con familias que entran en múltiples ciclos de desplazamiento, enfrentándose a la expansión de asentamientos y puestos de avanzada", ha explicado en rueda de prensa.

"El trauma y el dolor durarán generaciones. Mientras tanto, demasiados Estados siguen haciendo la vista gorda, normalizando el sufrimiento e incluso lucrándose de él. El comercio de armas y los contactos diplomáticos con Israel continúan sin cesar. Y esto no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal", ha argüido.

Albanese ha asegurado que la historia "recordará" el "genocidio" en Gaza. "Este genocidio es algo diferente: se incita abiertamente, se niega cínicamente y se apoya implacablemente: se arma y se utiliza como arma, mientras que quienes se oponen son silenciados, maltratados, criminalizados y difamados", ha afirmado.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 64.900 los palestinos muertos por la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2024, incluidos cerca de 35 durante las últimas 24 horas.