Israel afirma haber abatido a una veintena de "terroristas clave" de Yihad Islámica en los últimos meses

Archivo - El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, al frente de una reunión. - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado haber acabado con la vida de una veintena de altos mandos de Yihad Islámica durante las operaciones a gran escala que ha lanzado contra la Franja de Gaza en los últimos seis meses.

Se trata de 21 "terroristas clave" de los cientos que han sido abatidos durante los últimos meses, afirman las FDI en un publicación ilustrada con una infografía con los rostros de estos altos mandos, al frente de grupos especializados en artillería, francotiradores, o expertos en fabricación de armas y explosivos.

"En los últimos seis meses, cientos de terroristas de esta organización han sido eliminados como parte de las operaciones de las FDI en Gaza", ha destacado el Ejército, que detalla que entre los muertos hay responsables directos de ataques contra las tropas israelíes en la Franja.

Las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yiha Islámica, son la segunda organización armada de Palestina, con presencia principalmente en la Franja de Gaza.