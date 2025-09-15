Al menos ocho heridos, cuatro de ellos niños, en un ataque israelí en Líbano

Imagen de archivo de un ataque israelí en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas, cuatro de ellas niños, han resultado heridas, este lunes en un ataque llevado a cabo este lunes por el Ejército de Israel en Nabatié, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras meses de conflicto con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que el ataque israelí en la zona Ksar Zatar de la ciudad de Nabatié ha dejado "un saldo inicial de ocho heridos, entre ellos cuatro niños y tres mujeres", según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que un caza ha "atacado un cuartel general de la organización terrorista Hezbolá" en la zona de Nabatié. "La presencia de un cuartel general en la zona constituye una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha argumentado.

En este sentido, ha sostenido que "Hezbolá continúa sus intentos de reconstruir la infraestructura terrorista en todo Líbano, poniendo en riesgo a los ciudadanos libaneses y utilizándolos como escudo civil". "Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", han concluido.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.