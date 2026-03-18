El Observatorio Cubano de DDHH denuncia la detención de 15 personas y menos de la mitad de liberaciones prometidas

Archivo - Una bandera cubana ondea a media asta ante el Monumento a José Martí, en la plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba - MINISTERIO DE INTERIOR DE CUBA EN FACEBOOK

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado este martes que el Gobierno de este país "ha detenido a 15 personas por protestar", de las cuales doce estarían detenidas o sin una liberación confirmada, y que apenas "ha excarcelado a 21 presos políticos" tras anunciar el jueves pasado que liberaría a más de medio centenar por cuenta de la intermediación del Vaticano.

"Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas", ha denunciado el OCDH, que ha afirmado que "entre el 13 (viernes) y el 16 (lunes) de marzo de 2026 se han documentado al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores".

Entre estas acciones, el Observatorio ha destacado "15 detenciones arbitrarias, muchas de ellas relacionadas con protestas ocurridas en la localidad de Morón", en la provincia de Ciego de Ávila. De estas 15, "doce personas permanecen detenidas o sin confirmación de liberación, entre ellas dos menores de edad", agrega el comunicado.

En este sentido, el OCDH, que también ha alertado de "amenazas, vigilancia policial permanente en viviendas, arrestos domiciliarios, brutalidad policial contra manifestantes" y otros presuntos abusos, ha criticado que "estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales".

La denuncia de esta organización llega cinco días después de que el Ministerio de Exteriores cubano anunciara que en los días siguientes al jueves 15 las autoridades liberarían a 51 personas "sancionadas a privación de libertad", tras la intermediación del Vaticano, quien históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

El mismo día de este anuncio, la ONG Prisoners Defenders (PD) cifró en 1.214 el número de presos políticos que hay en Cuba, con corte a febrero de 2026, un dato superior al correspondiente con el mes anterior, de 1.207 personas.