La oficina de DDHH de la ONU enviará investigadores a Líbano para investigar presuntas violaciones

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha anunciado este miércoles que desplegará un equipo de investigadores en Líbano la próxima semana para investigar presuntas violaciones del Derecho Internacional cometidas por las partes en conflicto.

Turk ha detallado durante una rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra que el equipo se encargará de recabar información y pruebas sobre presuntas violaciones al Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo de 2026 en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Desde entonces, han muerto cerca de 3.700 personas a causa de bombardeos del Ejército israelí contra territorio libanés.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.