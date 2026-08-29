El OIEA alerta de que la central de Zaporiyia tiene combustible diésel solo para diez días

Archivo - Central nuclear ucraniana de Zaporiyia (archivo) - CENTRAL DE ZAPORIYIA - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha advertido de que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, cuenta solo con combustible diésel suficiente para unos diez días de abastecimiento de los generadores que garantizan la refrigeración y seguridad de las instalaciones nucleares.

"El combustible diésel tiene una importancia fundamental cuando una central nuclear pierde el suministro externo (...). Sin suministro externo ni más envíos de diésel, la central podría sufrir un apagón total en unos diez días", ha explicado el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi.

Por ello, el OIEA ha anunciado gestiones para establecer una nueva zona de alto el fuego, la séptima, para facilitar la reparación de la línea eléctrica Ferosplavna 1.

La agencia nuclear de la ONU ha denunciado además detonaciones y explosiones en las inmediaciones de la central y la vecina localidad de Energodar, donde residen la mayoría de los trabajadores de la central nuclear.

Las autoridades rusas, que controlan la central, han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra la central nuclear de Zaporiyia y sus alrededores y han alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.