El OIEA alerta de que la seguridad nuclear sigue siendo "muy precaria" en Ucrania en el cuarto año de guerra

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha alertado este martes de la "muy precaria" situación de la seguridad nuclear en Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa, en la que también ha jugado un importante papel el control de instalaciones nucleares como la de Zaporiyia, ocupada por el Ejército ruso.

"La situación general de la seguridad nuclear sigue siendo muy precaria y la presencia continuada del OIEA es más importante que nunca", ha indicado Grossi en un mensaje coincidiendo con el aniversario de la invasión rusa, lanzada el presidente ruso, Vladimir Putin en 2022.

"A medida que el trágico conflicto entra en su quinto año, el OIEA sigue centrado en prevenir un accidente nuclear en Ucrania", ha señalado, poniendo de relieve que el organismo ha estado presente en el país, y actualmente está desplegado "en todas las centrales nucleares para ayudar a garantizar su funcionamiento seguro".

Ucrania vive una jornada de reconocimiento ante la resistencia a la invasión a gran escala de Rusia. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado que la ofensiva de Putin para ocupar Ucrania "no doblegó a los ucranianos".

"Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kiev en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo", ha señalado en su cuenta de Telegram, donde ha destacado el "gran coraje, trabajo duro, perseverancia y el largo camino" enfrentado por millones de compatriotas desde el 24 de febrero de 2022.