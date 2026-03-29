El OIEA constata "graves daños" en la planta de agua pesada iraní de Arak

Archivo - Sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en Viena - Europa Press/Contacto/Liu Xinyu - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este domingo "graves daños" en la planta de agua pesada Mártires de Jandab, antes conocidas como Arak, en el centro de Irán, tras ser bombardeada el pasado viernes.

"El análisis independiente de imágenes de satélite y lo que se sabe de la instalación ha permitido al OIEA confirmar que la planta de producción de agua pesada de Jondab ha sufrido graves daños y ya no es operativa", ha indicado la organización en un comunicado.

Irán informó el pasado 27 de marzo de un ataque contra estas instalaciones, que, recuerda el OIEA, "no contiene ningún material nuclear declarado".

El Ejército israelí justificó el ataque al detectar "intentos para reparar" la que fuera "una infraestructura clave para la producción de plutonio para armas nucleares".

Además, Israel ha indicado que el ataque ha sido ordenado para debilitar a la economía iraní porque "la planta representaba un importante activo económico para la Organización de Energía Atómica de Irán" y "sus actividades generaban decenas de millones de dólares anuales" para las autoridades iraníes.