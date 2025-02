Zelenski acusa a Rusia del ataque contra Chernóbil y asegura que Moscú supone "una amenaza terrorista para todo el mundo"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este viernes el impacto de un dron en el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil, situada en el norte de Ucrania y que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT