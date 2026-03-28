EL OIEA informa de un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

Archivo - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, visita Bushehr - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, ha informado este viernes de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, el tercer incidente de este tipo en los últimos diez días, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Irán ha informado al OIEA de un nuevo ataque en el área de la central nuclear de Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días", ha comunicado el organismo a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha aclarado que el estado de la planta, operada por la estatal rusa Rusatom, es "normal".

Así, el reactor de Bushehr no ha sufrido daños durante el ataque y tampoco se ha registrado un aumento de los niveles de radiación, ha precisado el OIEA. La central cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno.

Tras este nuevo ataque, Grossi ha expresado su preocupación por la actividad militar en las proximidades de una central nuclear, ya que podría provocar "un grave accidente radiológico" si el reactor resultase dañado, según ha alertado. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "máxima moderación" para evitar un incidente nuclear, al igual que en las recientes ocasiones en las que la central ha sido foco de ataques.

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) también ha informado sobre el ataque contra Bushehr, en un comunicado recogido por la agencia iraní de noticias Tasnim, en el que ha señalado como autores del mismo a Estados Unidos e Israel.

Según la información de las autoridades nucleares iraníes, un proyectil ha impactado contra las instalaciones de Bushehr a última hora de este viernes, sin provocar heridos ni daños materiales.

Aun así, han subrayado que esta central nuclear "contiene una cantidad significativa de materiales radioactivos", por lo que cualquier daño contra su infraestructura podría provocar un accidente nuclear grave "con consecuencias irreparables para la región".

"Atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales sobre la inmunidad de estos centros frente a ataques militares; una acción que podría suponer graves riesgos para la seguridad de la región", han añadido.

El ataque, sumado a los registrados este viernes contra una planta de producción de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd y el complejo de agua pesada en la provincia de Arak, se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una extensión de la suspensión de ataques contra centrales eléctricas de Irán por un período de diez días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.