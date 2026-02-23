La OIM eleva a 30 los migrantes muertos o desaparecidos en el naufragio del sábado frente a Creta

Archivo - Una embarcación con migrantes en el mar Mediterráneo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Simone Boccaccio - Archivo

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado este lunes de que al menos treinta migrantes han muerto o desaparecido en el naufragio ocurrido el sábado a unas 20 millas (unos 32 kilómetros) al sur de la isla griega de Creta.

Asimismo, la organización ha precisado en un comunicado que tras el suceso fueron rescatadas veinte personas, entre ellas cuatro menores de edad, además de los cuerpos de tres hombres y una mujer.

La embarcación había partido de la ciudad libia de Tobruk el pasado jueves, produciéndose el naufragio frente al puerto de Kali Limenes (Creta).

Por otra parte, la OIM ha denunciado la muerte o desaparición de al menos 606 migrantes en lo que va de año en la ruta del Mediterráneo, dato que convierte a los primeros meses de 2026 como "el inicio de año más mortífero" en esa zona "desde que la OIM comenzó a recopilar estos datos en 2014".

Por ello, ha llamado a intensificar las labores de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central a fin de "salvar vidas" y garantizar "desembarcos seguros", así como a "reforzar la cooperación regional".

La OIM también ha alertado de que las redes de trata y tráfico de personas "continúan explotando migrantes a lo largo de la ruta del Mediterráneo central, lucrándose con travesías peligrosas en embarcaciones no aptas para la navegación, mientras exponen a las personas a graves abusos y riesgos en materia de protección".

Así, la organización ha insistido en que una cooperación internacional "más fuerte" unida a respuestas centradas en la protección son "claves" para hacer frente a estas redes delictivas y ampliar vías "regulares y seguras", reduciendo riesgos y salvando vidas.

Informaciones preliminares apuntaban a que al menos cinco migrantes habían muerto y otros veinte habían desaparecido a causa del naufragio. Fuentes de la televisión pública griega ERT cifraban en 50 el número de personas que se encontraban en la embarcación en el momento del incidente.