La OMS denuncia un aumento de los ataques sobre objetivos sanitarios en Ucrania

Archivo - Una ambulancia con impactos en Kiev - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este lunes de que ha detectado un incremento de casi el 20 por ciento de los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025 en comparación con el año anterior.

"Después de cuatro años de guerra, las necesidades sanitarias están aumentando, pero mucha gente no puede conseguir la atención que necesita, en parte porque los hospitales y clínicas son atacados frecuentemente", ha denunciado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un acto en Copenhague.

En concreto, desde el inicio de la guerra a gran escala, el 24 de febrero de 2022, la OMS ha documentado 2.881 ataques contra la atención sanitaria en Ucrania que han afectado a trabajadores, instalaciones, ambulancias y almacenes.

El máximo se ha registrado en el tercer trimestre de 2025, con 184 ataques que costaron la vida a doce personas y heridas a otras 110 entre personal sanitario y pacientes. Además, se han triplicado los ataques contra almacenes médicos.

En los cuatro años de guerra han muerto 233 trabajadores sanitarios y pacientes y 930 han resultado heridos en ataques contra el servicio sanitario, lo que supone una violación reiterada del Derecho Internacional Humanitario.

DOBLE PRESIÓN SOBRE LA SANIDAD

Los servicios sanitarios tienen una doble presión: los ataques directos y las consecuencias de los ataques contra infraestructuras civiles como centrales de calefacción o el sistema eléctrico.

El resultado es que un 59 por ciento de la población en las zonas del frente consideran que la situación sanitaria es mala o muy mala, mientras que este porcentaje en las zonas alejadas del frente es del 47 por ciento.

En esta situación, "la OMS trabaja junto a los dedicados trabajadores sanitarios de Ucrania para mantener los hospitales abastecidos de los medios para seguir calientes y los medicamentos de los que depende la gente". "Al final, la mejor medicina es la paz", ha señalado. Durante 2025, la ayuda de la OMS ha llegado a 1,9 millones de personas de todo el país.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, se ha referido en particular a las necesidades en salud mental. "El 72 por ciento de las personas encuestadas han sufrido ansiedad o depresión en el último año, pero solo una de cada cinco ha buscado ayuda", ha relatado Kluge.

También han crecido las cardiopatías. Uno de cada cuatro ucranianos sufre de hipertensión y 8 de cada 10 no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. "No es algo abstracto. Son pacientes cardiacos que no tienen medicación para la hipertensión, un amputado que espera meses para una prótesis, un adolescente que está demasiado asustado como para salir de casa", ha recordado Kluge.