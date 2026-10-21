La OMS pide "un elevado nivel de preparación" en África tras la confirmación de un caso de ébola en Nigeria

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (archivo) - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho este miércoles un llamamiento a los países africanos a "mantener un elevado nivel de preparación" tras la confirmación de un caso de ébola en Nigeria, vinculado al brote en República Democrática del Congo (RDC), días después de que Kenia confirmara igualmente los primeros contagios en su territorio.

"La OMS insta a todos los países de la región a mantener un alto nivel de preparación, lo cual resulta fundamental para detectar los casos de forma temprana, prevenir la transmisión y proteger al personal sanitario y a las comunidades", ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha subrayado que "la OMS y sus socios están trabajando con los gobiernos de Nigeria, Kenia y RDC para reforzar la respuesta al brote", que se ha convertido desde hace semanas en el más mortífero en la historia de RDC, con más de 9.500 casos y 4.600 muertos, según el último balance publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Las autoridades de Nigeria informaron el martes que la paciente es una mujer que viajó recientemente a Uganda y que empezó a mostrar síntomas el 7 de octubre, cuatro días después de llegar a territorio nigeriano. Tras ello, fue ingresada el 11 de octubre en un centro privado, mientras que las pruebas de laboratorio confirmaron el martes que tenía ébola.

El Ministerio de Sanidad nigeriano especificó que la mujer se encuentra en aislamiento y agregó que hasta la fecha se han trazado 44 contactos. El país es el cuarto --tras RDC, Kenia y Uganda, que anunció el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos-- en confirmar casos de ébola en relación con el actual brote en territorio congoleño, declarado a mediados de mayo y en expansión.