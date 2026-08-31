Once muertos en una explosión en una fábrica de pirotecnia en India

Archivo - Ambulancia en India (archivo) - Europa Press/Contacto/Ishant Chauhan - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Once personas han muerto y cinco más han resultado heridas en una gran explosión ocurrida este lunes en una fábrica de petardos en Kaushambi, en el estado indio de Utar Pradesh.

Las autoridades han informado de la explosión ocurrida en la fábrica de pirotecnia de la aldea de Manori y de que los heridos fueron trasladados al Hospital SRN de Prayagraj. Cinco están heridos de gravedad. Todos los fallecidos vivían en las inmediaciones de la fábrica.

Cinco viviendas ubicadas cerca de la fábrica se han derrumbado debido a la violencia de la explosión y además se ha suspendido durante una hora el tráfico de trenes entre Delhi y Howrah.

Una docena de camiones de bomberos y dos docenas de ambulancias han sido movilizadas y más de 50 miembros de las Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Manori colaboran también en la operación.