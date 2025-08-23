La ONU acusa a las fuerzas del Gobierno y al M23 de incumplir la resolución del alto el fuego en RDC

Culpa a las milicias de los asesinatos de más de 300 civiles en julio mientras los desplazados internos rozan los seis millones

Naciones Unidas ha acusado a las fuerzas del Gobierno de República del Congo y a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), de incumplir la exigencia del alto el fuego reflejada en la resolución adoptada en febrero por el Consejo de Seguridad, y la subsiguiente "declaración de principios" pactada por ambas partes en Doha (Qatar) el pasado 19 de julio.

La secretaria general adjunta para África, Martha Ama Akyaa Pobee, ha informado al Consejo de Seguridad este pasado viernes de que el país atraviesa un "momento crítico" a raíz del conflicto que libran ambos bandos en las regiones del este, donde el número de víctimas civiles ha aumentado "drásticamente", y persisten la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños. Además, las partes siguen desplegando tropas y transfiriendo armas a lo largo de las líneas del frente.

Desde abril, el M23 ha seguido ganando terreno progresivamente en los territorios de Masisi, Walikale y Lubero en medio de intensos combates contra los llamados wazalendos, fuerzas de "autodefensa" afines al Gobierno congoleño. Entre el 9 y el 21 de julio, y según cifras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el M23 ha asesinado al menos a 319 civiles en cuatro poblaciones del territorio de Rutshuru.

Hoy en día, 5,9 millones de congoleños se encuentran desplazados internamente, incluyendo un millón en Kivu del Norte y 1,5 millones en Kivu del Sur, donde las líneas del frente "se mantienen estables" pero donde ya se están comenzando a percibir fuertes tensiones comunitarias que podrían degenerar en enfrentamientos paralelos.

El M23 publicó este pasado viernes una "respuesta" a las acusaciones de Naciones Unidas en la que ha negado todos los crímenes que se le imputan y asegurado que sus "avances" se deben "a la incapacidad de las FARDC (el Ejército congoleño) para proteger a la población y no a un incumplimiento de los acuerdos".

"Las fuerzas del régimen de Kinshasa han violado sistemáticamente los ceses del fuego, utilizando a menudo milicias como los wazalendos para llevar a cabo ataques indirectos", han añadido en su informe, publicado en su cuenta de la red social X por Lawrence Kanyuka, portavoz del brazo político del M23, la Alianza del Río Congo.