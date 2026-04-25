"La ONU advierte de que el sistema global que rige las armas nucleares se enfrenta a su crisis más grave en décadas"

Archivo - Logo de las Naciones Unidas - Europa Press/Contacto/Eric Dubost

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha advertido este viernes de que "el sistema global que regula las armas nucleares se enfrenta a su crisis más grave en décadas", después de que la mayoría de los grandes acuerdos en esta materia hayan sido abandonados y una semana antes de que gobiernos de casi todo el mundo se reúnan la próxima semana para afrontar esta cuestión.

La ONU ha señalado a través de un comunicado que, tras una "nueva era de desconfianza" en la que "la mayoría de los acuerdos de la Guerra Fría han sido abandonados o han expirado", el sistema global se enfrenta a su crisis más grave en décadas.

"Esta nueva era de desconfianza se reflejó en las dos últimas conferencias de revisión del Tratado (en alusión al acuerdo Nuevo START entre Rusia y Estados Unidos, que limitaba el despliegue de ojivas nucleares estratégicas y expiró en febrero), en 2015 y 2022, terminaron sin acuerdo sobre un documento final sustantivo, lo que subraya la profunda división que persiste entre los Estados en cuanto a prioridades, obligaciones y el camino a seguir", ha informado.

De esta manera, el Tratado se volverá a revisar entre el 27 de abril y el 22 de mayo, y se evaluará la eficacia de su aplicación y si podrá avanzar en materias de desarme, moderación y cooperación en el contexto de los desafíos de seguridad actuales.

Asimismo, durante una rueda de prensa celebrada este viernes, la Alta Representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, ha afirmado que el evento ofrece una oportunidad en un contexto de seguridad extremadamente difícil y una retórica cada vez más preocupante.

"La amenaza del uso de armas nucleares es cada vez más frecuente, y no queremos que eso se normalice", ha afirmado. "Cuantos más estados con armas nucleares haya, mayor será el riesgo de que se utilicen por error", ha continuado.

Sobre la conferencia, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado que "no será un simple trámite burocrático", y ha mandado un mensaje a los participantes en el que cree que son ellos los que "deben guiarla hacia un resultado exitoso, porque está en juego el futuro del orden nuclear en el mundo".