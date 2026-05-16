La ONU alerta de que los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones

Apagón en La Habana, Cuba - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los continuos apagones y la escasez de combustible en Cuba están agravando la crisis del sistema sanitario, con hospitales obligados a suspender cirugías, limitar servicios esenciales y hacer frente a una creciente falta de medicamentos y material médico, según han advertido este viernes responsables de Naciones Unidas.

Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

Durante una comparecencia telemática desde Nueva York, el responsable de la OMS Altaf Musani ha alertado de que "el coste humano es significativo y sigue aumentando", mientras clínicas y hospitales intentan mantener la actividad en medio de cortes eléctricos prolongados y falta de recursos básicos.

Según los datos recogidos por la ONU, más de 100.000 personas, entre ellas unos 11.000 menores, permanecen a la espera de operaciones aplazadas debido a la inestabilidad energética y la escasez de suministros médicos. Además, alrededor de cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas podrían sufrir interrupciones en tratamientos esenciales.

La situación afecta especialmente a pacientes oncológicos, ya que más de 16.000 personas necesitan radioterapia y otras 12.000 continúan recibiendo quimioterapia en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos médicos.

Los responsables humanitarios también han advertido del impacto sobre mujeres embarazadas y recién nacidos. Más de 32.000 gestantes afrontan riesgos adicionales por las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas, transporte y electricidad estable para alimentar incubadoras y otros equipos vitales.

"La plantilla sanitaria tiene que subir agua por las escaleras mientras las mujeres están dando a luz porque las bombas no funcionan", ha explicado la directora de operaciones de OCHA, Edem Wosornu, que también ha subrayado que los problemas de transporte dificultan la distribución de alimentos frescos y empeoran la nutrición de muchas embarazadas.

La ONU ha avisado además de que las interrupciones en los sistemas de agua, saneamiento y refrigeración elevan el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue y la chikungunya, mientras los programas de vacunación continúan operativos bajo una presión creciente por los problemas en la cadena de frío y el abastecimiento.

Pese al deterioro de las condiciones, OCHA y la OMS han destacado la labor del personal sanitario cubano, que continúa prestando asistencia "en circunstancias extremadamente difíciles". "La ayuda humanitaria debe llegar sin demora", ha reclamado Wosornu, antes de advertir de que "actuar rápidamente y de manera conjunta es la única forma de evitar un mayor deterioro de la situación".