La ONU alerta de un aumento de la inseguridad alimentaria en RDC por el conflicto y los brotes de enfermedades

Archivo - Fotografía de archivo de un campamento de desplazados en Ituri, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado este viernes de que el conflicto y los brotes de enfermedades están ahondando la crisis de hambre en República Democrática del Congo (RDC) y ha señalado que la cifra de personas en niveles de inseguridad alimentaria grave podría superar los 30 millones a mediados de 2027, una cifra que supondría un máximo histórico en el país africano.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) señala que entre enero y junio de 2027 se prevé que 30,3 millones de personas sufran niveles de crisis de inseguridad alimentaria aguda --frente a los 26,5 millones registrados en ese semestre en 2026--, incluidos 4,2 millones en niveles de emergencia.

Así, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han explicado que el conflicto, el desplazamiento y el aumento de los precios de los alimentos están ahondando la crisis, empeorada por el brote de ébola --que deja ya cerca de 11.200 casos y cerca de 5.500 muertos en menos de seis meses-- y otros brotes de enfermedades, en una situación en la que la financiación está por debajo de las crecientes necesidades.

El este del país registra a mayor concentración de necesidades urgentes, dado que se prevé que más de once millones de personas residentes en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri sufran situación de crisis entre enero y junio de 2027, con nueve territorios --Lubero, Masisi y Oïcha, en Kivu Norte; Fizi, Kalehe, Mwenga, Shabunda y Walungu en Kivu Sur; y Djugu en Ituri-- en situación de emergencia.

"El conflicto está obligando a las familias a abandonar sus hogares, aislándolas de sus campos y dificultando su acceso a los alimentos", ha esgrimido el director de Preparación y Respuesta ante emergencias del PMA, Ross Smith, quien ha subrayado que "el brote de ébola es una crisis que se suma a una crisis preexistente".

"Debemos atender estas necesidades humanitarias si queremos detener la propagación del virus. Necesitamos acceso seguro y sostenido, así como recursos para brindar asistencia alimentaria a gran escala antes de que más familias se enfrenten a niveles de hambre de emergencia", ha explicado.

Estas organizaciones han aseverado además que el conflicto y los repetidos desplazamientos de población están privando a las familias de sus medios de subsistencia, mientras que la pérdida de bienes, las limitaciones de acceso a los terrenos y las afectaciones en los mercados están reduciendo la producción de alimentos y los ingresos de la población.

Esta disminución del poder adquisitivo provoca que las familias recurren a estrategias de supervivencia que las hacen menos capaces de resistir la próxima crisis, a lo que se suma el hecho de que la inseguridad, las barreras logísticas y los daños en las infraestructuras mantienen altos los precios de los alimentos, algo a lo que contribuyen las guerras en Ucrania y Oriente Próximo.

"Las familias del este de RDC necesitan urgentemente apoyo práctico a gran escala para poder alimentarse", ha manifestado el director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia d ella FAO, Rein Paulsen, en una situación en la que cada temporada agrícola perdida agrava el hambre y aumenta la dependencia de la ayuda humanitaria.

IMPACTO EN OTRAS ZONAS DE RDC

Sin embargo, la crisis afecta a zonas del país más allá del epicentro en el este, dado que "una parte significativa" de la población de Tanganyika, Maniema, Kasaï, Haut-Lomami, Lomami, Kwango y Alto Uélé hace frente también a niveles de hambre críticos o peores, también en un contexto de inseguridad, barreras mercantiles y bajo poder adquisitivo.

A ello se suma que la desnutrición aguda y el acceso deficiente a la atención médica, el agua potable y el saneamiento agravan la crisis, especialmente para los niños menores de cinco años, quienes corren el mayor riesgo de sufrir desnutrición aguda, lo que profundiza las consecuencias del hambre y dificulta la recuperación, sobre todo donde los servicios básicos ya están saturados.

"Para los niños y niñas de RDC, el hambre y la desnutrición no se deben únicamente a la falta de alimentos. Los conflictos, los desplazamientos y brotes como el del ébola agravan los riesgos de inseguridad alimentaria, especialmente cuando las mujeres, las niñas y los niños no tienen acceso a atención médica esencial, agua potable ni saneamiento", ha dicho la directora de Operaciones de Emergencia de UNICEF, Lucia Elmi.

"Necesitamos urgentemente apoyo para intensificar los esfuerzos para prevenir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, mantener los servicios esenciales y garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso seguro a la atención y la protección que necesitan", ha manifestado.

Al ébola se suman brotes de enfermedades como la neumonía y el cólera, unas crisis sanitarias superpuestas que sobrecargan el sistema sanitario. "El hambre y las enfermedades están profundizando la crisis en RDC", ha lamentado el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

Por ello, estas agencias han hecho hincapié en que la respuesta debe ampliarse de inmediato, incluida una acción diplomática y financiera "urgente y coordinada" para aumentar la asistencia alimentaria, proteger y restaurar los medios de subsistencia agrícolas, prevenir y tratar la desnutrición aguda, mantener los servicios esenciales de salud, nutrición, agua potable y saneamiento, y garantizar un acceso humanitario seguro y sin trabas.