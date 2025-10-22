La ONU anuncia la evacuación de doce empleados retenidos en Saná por los rebeldes hutíes

Archivo - Funeral de un mando hutí fallecido en un ataque de Israel sobre Yemen - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Doce trabajadores de la ONU que fueron retenidos el pasado fin de semana por los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná, han abandonado este miércoles el país en un vuelo fletado por Naciones Unidas, que ha vuelto a reclamar respeto para sus instalaciones y personal.

Los rebeldes hutíes asaltaron la sede de la organización y retuvieron a una un grupo de trabajadores, de los cuales doce se han ido. Otros tres "son libres para moverse o viajar", según consta en un breve comunicado de la oficina de la ONU en Yemen.

Sin embargo, otros 53 empleados de la ONU "siguen detenidos arbitrariamente por las autoridades 'de facto'", a lo que se sumarían otros trabajadores de ONG, de organizaciones de la sociedad civil e incluso de misiones diplomáticas. Naciones Unidas se mantiene "en contacto constante" con la insurgencia, que controla amplias zonas de Yemen, y con los países implicados en estos casos con vistas a lograr la liberación de todos los arrestados.

Yemen vive sumido el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.