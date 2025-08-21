La ONU apela a la "contención" de Venezuela y EEUU para "rebajar tensiones"

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha instado a los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela a "rebajar tensiones" y actuar con "contención" tras los últimos avisos cruzados a raíz de un despliegue de buques militares estadounidenses frente a la costa venezolana.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sigue "de cerca" estos acontecimientos, según una de sus portavoces, Daniela Gross, que se ha referido a la actual escalada política entre los dos países en una rueda de prensa en la que ha llamado a "resolver las diferencias por medios pacíficos".

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que el despliegue de tres navíos de guerra se encuadra en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de dólares (42 millones de euros).

Desde el chavismo, han lanzado una batería de amenazas y avisos en estos últimos días y el propio Maduro ha anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.